Abusi su bimbe, spunta il “manuale del pedofilo” nella chat (Di sabato 8 febbraio 2020) spunta una guida su come praticare l’amore bambino. Il manuale conteneva istruzioni per abusare di una delle bambine coinvolte. La vicenda dei genitori che abusavano delle figlie ha causato grande sconcerto in tutta Italia. Ma gli aspetti raccapriccianti, purtroppo, non sono finiti qui. Sono infatti spuntati nelle ultime ore dei nuovi risvolti, semplicemente spulciando nella … L'articolo Abusi su bimbe, spunta il “manuale del pedofilo” nella chat proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

