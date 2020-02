Violente tempeste nel sud degli USA: alluvioni e tornado lasciano le città allagate, gravi danni e 3 vittime [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un potente e letale sistema di tempeste sta lasciando una scia di distruzione dalla Florida alla Virginia. Ci sono almeno 3 vittime a causa del maltempo. Finora, ci sono notizie di 9 tornado nelle Carolina. Quando le forti tempeste hanno sferzato il sud-est degli Stati Uniti, i venti distruttivi sono stati in grado di ribaltare gli autoarticolati e di abbattere alberi, linee elettriche e insegne. Il conducente di un’auto nella contea di York (South Carolina) ha perso la vita quando un albero è caduto sul suo veicolo. Un insegnante del Tennessee è morto e altre 4 persone sono rimaste ferite per la caduta di un albero su un veicolo a Sevierville. Un’altra persona ha perso la vita e un’altra è rimasta ferita in Alabama a causa di una tempesta che ha distrutto 2 roulotte a sud di Demopolis. Le tempeste hanno colpito prima il Mississippi, dove un tornado ha percorso quasi 13km. Un ... meteoweb.eu

