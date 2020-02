Viito irride Salvini a Sanremo con “Ok boomer” scritto sulla mano: significato e inno alle sardine (Di venerdì 7 febbraio 2020) In tanti si sono chiesti cosa volesse comunicare il cantante dei Viito con la scritta “Ok boomer” sulla mano durante la sua esibizione di ieri sera in occasione del Festival di Sanremo 2020. Qual è il significato di quelle due parole messe insieme e a chi era diretta la frecciatina? Come è stato ricostruito da diversi addetti ai lavori, tutto nasce dalla polemica innescata da Salvini nei confronti di Junior Cally, che abbiamo prontamente esaminato sul nostro sito poche settimane fa. Viito ed il significato di “Ok boomer” verso Salvini La conferma sulla destinazione del messaggio di Viito arriva anche da fonti autorevoli e non di settore come Adnkronos, secondo cui “Ok boomer” riprende a conti fatti il gergo social per esprimere il proprio dissenso. Contro cosa? Chiaro qui il riferimento alla scelta di escludere Junior Cally proprio dal Festival di ... bufale

