Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2020 ore 12:30 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO BLOCCATO IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER NOMENTANA E A24; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO; SULLA TIBURTINA SI SEGNALA TRAFFICO INTENSO TRA TIVOLI TERME E SETTECAMINI VERSO Roma; SULLA PRENESTINA SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA PONTE DI NONA E COLLE PRENESTINO VERSO IL CENTRO; INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI, VENERDI’ 7 FEBBRAIO, A SEGUITO DELL’INCIDENTE FERROVIARIO AVVENUTO IERI MATTINA NEI PRESSI DI LODI, SULLA LINEA ALTA VELOCITA’, È STATO INDETTO UNO SCIOPERO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO PROMOSSO DA DIVERSE SIGLE ... romadailynews

