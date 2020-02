‘Uomini e Donne’, Irene Capuano svela in che rapporti è rimasta con Luigi Mastroianni e a proposito della sua situazione sentimentale rivela che… (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sono passati alcuni mesi dalla fine della storia nata a Uomini e Donne con Luigi Mastroianni (di cui vi avevamo parlato in QUESTO post) e oggi Irene Capuano sembra aver ritrovato la serenità! Dopo un periodo iniziale in cui aveva dichiarato di sperare ancora in un ritorno di fiamma con l’ex tronista (QUI l’intervista), la giovane romana ha decisamente svoltato pagina e oggi sembrerebbe esserci un nuovo amore nella sua vita. È quello che l’ex corteggiatrice ha dichiarato a Uomini e Donne Magazine, spiegando di aver deciso dopo l’operazione al seno (QUI il post con le foto del prima e del dopo) di ripartire da se stessa: “Finalmente bene. Da fine novembre ho ritrovato la mia serenità e posso dire di essermi ripresa da un periodo difficile. Dopo aver subito un intervento al seno, ho deciso di ricominciare da me. Voglio iniziare questo 2020 con il sorriso e ... isaechia

