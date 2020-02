Sky: contro il Lecce Politano titolare e ballottaggio Mertens-Milik (Di venerdì 7 febbraio 2020) A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini. Ha parlato del momento del Napoli e del prossimo match con il Lecce di domenica pomeriggio. Ma anche della partita con il Barcellona, alle porte. “Percepisco grande serenità nell’ambiente del Napoli. E’ una giornata normale e quest’anno ce ne sono state davvero poche qui a Castel Volturno. Al di là delle difficoltà del Barcellona, la doppia sfida contro i catalani resta estremamente difficile. Detto ciò, le partite contro Lecce ed Inter in Coppa Italia potranno dirci molto sulle possibilità di questa squadra. contro il Lecce mi aspetto Politano titolare per permettere a Callejon di tirare il fiato e c’è da tenere in considerazione anche il ballottaggio tra Mertens e Milik”. L'articolo Sky: contro il Lecce Politano titolare e ballottaggio Mertens-Milik ilNapolista. ilnapolista

