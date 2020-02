Santa Maria a Vico: pubblicato bando per l’assegnazioni dei contributi sui fitti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSanta Maria a Vico (Ce) –Il Sindaco Pirozzi e l’assessore Veronica Biondo: “con grande soddisfazione possiamo dire non solo di aver ottenuto i finanziamenti dalla Regione ma di essere riusciti anche ad ampliare la platea dei cittadini che ne potranno beneficiare”. “Fino al 13 marzo 2020 i cittadini del Comune di Santa Maria a Vico potranno presentare domanda per ottenere i contributi per le spese del fitto per l’anno 2019. La cosa che ci rende particolarmente orgogliosi è che siamo riusciti ad ampliare la soglia dei cittadini che potranno usufruire di questo finanziamento“, così il sindaco Pirozzi e l’assessore Veronica Biondo (delegata alle politiche sociali). Il bando è stato pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Santa Maria a Vico. Il contributo decorre dal 1° gennaio dell’anno 2019 e comunque dalla data di ... anteprima24

vaticannews_it : #1febbraio #Roma #2febbraio ore 12, Messa nella basilica di Santa Maria in Trastevere in memoria di Modesta, la don… - Rvaticanaitalia : In Italia ci sono almeno 50 mila #senzatetto #homeless. Oggi alle 12 Messa nella basilica di Santa Maria in Trastev… - beni_culturali : #Firenze #ArtDeco #Razionalismo #guida #beniculturali #beniculturalionline #bconline #culturalheritageonline… -