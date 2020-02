Quanto guadagna Amadeus per Sanremo 2020? Il meno pagato di tutti (Di venerdì 7 febbraio 2020) La sua sta dimostrando di essere un’edizione da record: lo share parla chiaro e gli ospiti sono davvero tantissimi. Amadeus si dice sempre più soddisfatto, non si aspettava un tale successo e ancora non riesce a credere che sia tutto vero. Procede tutto per il meglio e il Direttore Artistico sa anche rispondere con innata diplomazia alle domande, alcune anche molto scomode, che gli vengono poste durante le conferenze. Quanto guadagna Amadeus? Parliamo di una cifra molto sostanziosa, eppure è quella più bassa rispetto ai suoi colleghi ex-Direttori Artistici del Festival. Ad Amadeus spettano 500.000 euro, mentre Fabio Fazio aveva un cachet di 600.000. Per non parlare di Claudio Baglioni che invece ha guadagnato 700.000; fino ad arrivare al più pagato di tutti: Paolo Bonolis con 1.000.000. di euro. L'articolo Quanto guadagna Amadeus per Sanremo 2020? Il meno pagato di ... velvetgossip

