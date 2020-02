Piero Pelù sbotta | «Ho aspettato 40 minuti per quel ca***** di Fiorello»

Piero Pelù con il lutto al braccio contro il femminicidio : “Mi vergogno di essere uomo” – VIDEO : Piero Pelù ieri sera ha voluto dare il suo contributo alla lotta contro i femminicidi portando simbolicamente un lutto al braccio per le vittime. Il messaggio principale che gli autori di questo Festival di Sanremo vogliono comunicare agli italiani è che bisogna contrastare tutti insieme la violenza sulle donne. In Italia e nel mondo è […] L'articolo Piero Pelù con il lutto al braccio contro il femminicidio: “Mi vergogno di essere ...

Piero Pelù a Sanremo con il lutto al braccio : “Mi vergogno di essere uomo per i femminicidi” : Piero Pelù è stato il protagonista della terza serata del Festival di Sanremo 2020, quella dedicata ai duetti, conquistando il secondo posto con "Cuore matto". Il rocker toscano ha cantato con il lutto al braccio, un gesto che non è passato inosservato: "È perché a volte mi vergogno di essere un uomo, ogni volta che c'è un femminicidio".Continua a leggere

Sanremo 2020 classifica generale orchestra - sul podio Tosca - Piero Pelù e I Pinguini Tattici Nucleari : Sanremo 2020 la classifica con i voti dell'orchestra La nuova classifica di Sanremo 2020 con i voti dell’orchestra per i duetti della terza serata del festival. Domani sera verranno sommati per creare una nuova classifica generale prima della finalissima di sabato. Sul podio Tosca, Piero Pelù e I Pinguini Tattici Nucleari. Non cambiano le ultime posizioni. In coda Bugo e Morgan, Elettra Lamborghini, Riki e Junior Cally.Sanremo 2020 ...

Sanremo - diretta terza serata. Benigni cita il Cantico dei Cantici - Georgina balla - Mika canta De André. Piero Pelù "duetta" con Little Tony : Sanremo 2020, è la serata dei duetti. Sul palco dell'Ariston per il 70esimo Festival della canzone italiana, il primo condotto da Amadeus, i 24 big in gara porteranno ognuno un ospite per...