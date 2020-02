Mozzarella di bufala in Canada, le analisi: nessun rischio per la salute (Di venerdì 7 febbraio 2020) Le analisi sulla Mozzarella di bufala proveniente da Cellole, nella provincia di Caserta che, lo scorso ottobre, era stata ritirata dal commercio in Canada per presunta contaminazione di un batterio, hanno invece rivelato che non c'è alcun rischio per la salute: il governo canadese ha così nuovamente liberalizzato il commercio della suddetta Mozzarella nel paese. fanpage

BoobleItalia : Mozzarella di Bufala. Attenzione alle imitazioni: ecco come gustarla al meglio - - Leo_Apostel : @DiReddito Prosciutto crudo di Parma e mozzarella di bufala campana - Marxtrixx : @miriamberzi @lucarocca72 Una bufala dietro l’altra. E manco una mozzarella. Chiedo scusa ma mi è scappata -