Monaco, Gelson Martins squalificato a tempo indeterminato dopo gli spintoni all’arbitro (Di venerdì 7 febbraio 2020) Stangata in arrivo per Gelson Martins. Il calciatore del Monaco è stato squalificato a tempo indeterminato. Questa la decisione della commissione disciplinare della Ligue 1, dopo la doppia spinta all'arbitro del calciatore portoghese in occasione della trasferta sul campo del Nimes. La Federcalcio francese ha aperto un'indagine su Martins che per ora è stato fermato fino a data da destinarsi in attesa del verdetto definitivo. Il rischio concreto per lui è quello di una squalifica di almeno 8 giornate, ma non è da escludere anche uno stop fino al termine della stagione. fanpage

DiMarzio : Una doppia spinta all'arbitro che costa carissimo La #LFP ha aperto un'indagine nei confronti del portoghese del… - MarcoBeltrami79 : Giusto così. Squalifica pesantissima. - sportli26181512 : #Notizie Monaco, Gelson Martins squalificato a tempo indeterminato dopo gli spintoni all’arbitro: Stangata in arriv… -