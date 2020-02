Milano, giovane ereditiera russa trovata morta in casa: sul corpo lividi e ustioni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una donna di 34enne, erede di una famiglia russa molto facoltosa, è stata trovata senza vita nel suo appartamento nel pieno centro di Milano, poco lontano da piazza Affari. Aveva ustioni e lividi sul corpo. A dare l'allarme è stato il padre, che non ricevendo sue notizie è andato a casa sua e ha sfondato la porta. La polizia indaga per ricostruire l'accaduto. La giovane aveva problemi di depressione e abuso di alcol. fanpage

TopChefIT : RT @carlo_spinelli: Fegato alla veneziana, in due versioni, di cui una che sembra arrivare da Marte.. Bravissimo il giovane Antonio Sena, s… - PaulBaidoa : RT @carlo_spinelli: Fegato alla veneziana, in due versioni, di cui una che sembra arrivare da Marte.. Bravissimo il giovane Antonio Sena, s… - SanremoAncheNoi : RT @SmemoOfficial: Intervista a Tecla, la cantante più giovane di Sanremo -