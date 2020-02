India, bambina di 5 anni stuprata nell’ambasciata degli Stati Uniti a New Delhi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una bambina di cinque anni è stata violentata nei locali dell’ambasciata degli Stati Uniti a Nuova Delhi, capitale Indiana. La piccola – le cui condizioni sono stabili – è stata in grado di identificare il responsabile: si tratterebbe di un autista saltuariamente impiegato nella sede diplomatica. Un uomo di 25 anni è stato arrestato con l’accusa di aver violentato una bambina di cinque anni nei locali dell’ambasciata degli Stati Uniti nella capitale Indiana, Nuova Delhi. L’uomo è stato tratto in arresto domenica dopo che i genitori della vittima hanno sporto denuncia alla polizia. Le condizioni della vittima sono stabili. La famiglia vive nell’ambasciata, dove il padre lavora nel personale delle pulizie. Secondo la polizia, l’accusato, un autista, non è impiegato della sede diplomatica. Eish Singhal, vice commissario della polizia di Delhi, ha raccontato ... limemagazine.eu

