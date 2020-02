Incarichi Eav, De Gregorio: “Mia gestione in continuità con Caldoro”. E precisa: “Gli avvocati si lamentano per i compensi bassi” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutidi Pasquale Napolitano Napoli – “EAV negli ultimi tre anni ha definito circa 1600 contenziosi. Erano 2800 per un valore di circa 1500 milioni al 31.12.15. Sono oggi circa 1200 per un valore di circa 40 milioni (e per la stragrande maggioranza si tratta di piccoli contenziosi con i lavoratori subordinati). Credo che siano questi i numeri interessanti per i cittadini. EAV è dotata di una Avvocatura interna a cui viene affidata la gran parte dei giudizi. Inoltre, affida gli Incarichi esterni di patrocinio, secondo il proprio Regolamento interno redatto ai sensi delle linee guida di ANAC, facendo ricorso a una short list aperta e pubblicata sul sito. Per l’affidamento si tiene conto del curriculum del professionista e di altri criteri, tra cui quello della specificità del giudizio e della continuità della difesa. A tal proposito si evidenzia che nel ... anteprima24

