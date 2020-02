Impegno casalingo per l’Accademia: domani contro la P2P Baronissi (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Impegno casalingo per l’Accademia che scenderà in campo domami pomeriggio al Rampone contro la P2P Baronissi. Per le giallorosse, reduci dalla sconfitta a Montoro, l’obiettivo è riprendere confidenza con la vittoria ma di fronte l’avversario è tutt’altro che facile. Baronissi, quinto in classifica, è reduce da quattro vittorie consecutive, compresa l’ultima a tavolino con la Volalto Caserta 2.0, non scesa in campo e penalizzata dal giudice sportivo con tre punti di penalizzazione. Una notizia, questa, positiva per l’Accademia che vede così ridursi ad un solo punto il distacco dalla seconda posizione, occupata proprio dalla squadra casertana su cui, a questo punto, rimane una situazione di grande incertezza. Le beneventane devono assolutamente cancellare l’opaca prestazione di sette giorni fa ma ... anteprima24

SalernoSport24 : ?? Impegno casalingo per la Jomi Salerno, alla Palumbo arriva Casalgrande - - Golfonetwork : Sport: impegno casalingo per la Jomi Salerno, alla Palumbo arriva Casalgrande -