Il Paradiso delle signore spoiler: Umberto chiede un’altra chance ad Adelaide (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tra le coppie più discusse del Paradiso delle signore c’è, sicuramente, quella formata da Umberto e Adelaide. I due protagonisti stanno portando in scena l’intrigo amoroso più interessante di tutta la stagione. Dopo un apparente riavvicinamento, infatti, il commendatore ha ferito i sentimenti della contessa avvicinandosi a Flavia. Una volta che quest’ultima lascerà la città, però, il potente Guarnieri farà di tutto per riconquistare la fiducia della cognata. Complici in questo tentativo di riappacificazione saranno anche Marta e Riccardo. Come reagirà Adelaide? Umberto spiazza Adelaide con un gesto Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore vedremo che Umberto spiazzerà Adelaide con una richiesta inaspettata. I due Guarnieri junior faranno di tutto per far sì che loro padre e loro zia facciano la pace. Specie il ragazzo mostrerà una grande voglia di trovare di ... kontrokultura

