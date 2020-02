Il giudice che caccia di casa i razzisti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una famiglia di Vicenza è stata allontanata da casa su ordine del giudice: da anni, infatti, perseguitavano la famiglia ghanese che abita lì accanto con insulti razzisti e anche vere e proprie aggressioni fisiche. Per questo il giudice ha stabilito per loro il divieto di dimora. La storia la racconta oggi il Corriere del Veneto: Insulti razzisti ai vicini stranieri, minacce di morte e aggressioni fisiche, anche con lo spray al peperoncino.E pure ossa di pollo fatte ritrovare nella cassetta della posta, immondizia scagliata nell’orto condominiale, acqua gettata dal balcone e l’intero palazzo lasciato volutamente senza energia elettrica. Abbastanza per il giudice di Vicenza per cacciare di casa gli stalker di turno, particolarmente insofferenti e irrispettosi verso alcuni condomini, in particolare stranieri, che hanno pure mandato all’ospedale in diverse occasioni. Protagonisti in ... nextquotidiano

RedRonnie : Altra denuncia contro #JuniorCally presentata da quattro avvocati e un magistrato dello sportello di aiuto psicolog… - leonemaschio : RT @Silvia31670110: - marzia_carlin : RT @igersLIVORNO: Ecco il #DÉBEST OF #IGERSLIVORNO questa settimana se lo aggiudica @marzia_carlin con questo scatto, COMPLIMENTI! Adesso s… -