Il boss Graviano sui rapporti con Berlusconi: “Lo vidi più volte da latitante, cenavamo insieme” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il boss Giuseppe Graviano, dopo un silenzio lungo vent'anni, ha raccontato i rapporti della sua famiglia con Silvio Berlusconi. rapporti d'affari e di investimenti nel settore immobiliare: "Ci incontrammo più volte. Berlusconi sapeva che ero latitante. Regalò anche un appartamento a mio cugino, poi gli raccontò di voler scendere in campo in politica. Chiese una mano in Sicilia". fanpage

