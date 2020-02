Il Bologna vince all’Olimpico e manda in crisi la Roma (Di sabato 8 febbraio 2020) Roma – Anticipo del 23esimo turno per la Roma, che all’Olimpico riceve il Bologna di Mihajlovic per provare a rimanere al quarto posto. Nelle ultime cinque giornate i giallorossi hanno collezionato una vittoria, un pareggio e ben tre sconfitte, tre vittorie, un pareggio e una sconfitta invece per i felsinei nello stesso lasso di tempo. Bologna subito aggressivo Nei primi minuti di gioco è il Bologna a gestire maggiormente il pallone, imponendo i propri tempi e ritmi di gioco ad una Roma ancora scossa dalla partita di Reggio Emilia. I rossoblu aggrediscono alto il portatore di palla e cercano sempre di bloccare sul nascere le azioni dei padroni di casa, fattori che portano costantemente problemi in uscita palla al piede alla Roma. Smalling liscia e Orsolini insacca Poco prima della metà del primo tempo il Bologna trova il meritato goal del vantaggio: dalla fascia sinistra ... romadailynews

Cokina12 : Il Bologna ha vinto sulla Roma che era inizialmente 3 in classica ed ora 5 con 39 punti come l’Atalanta .. io direi… - BarForzaBologna : VINCE ANCHE LA VIRTUS E VA IN FINALE DI COPPA INTERCONTINENTALE. PROBLEMI PER TEODOSIC (TENUTO A RIPOSO). (23-10; 3… - bennaturali : RT @LaStampa: Il Bologna vince 3-2 in casa della Roma nell'anticipo della 23esima giornata della Serie A. -