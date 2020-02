Gianna Nannini incidente: «La voce divenne più roca per questo…» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Questa sera, venerdì 7 febbraio 2020, al Festival di Sanremo 2020, ci sarà ospite Gianna Nannini, rocker toscana famosa per brani come Meravigliosa Creatura, I Maschi e Sei nell’anima. Quel che non tutti sanno è che la 63enne senese è rimasta coinvolta in gioventù in un brutto incidente che ha inciso significativamente sulla vita, ma soprattutto sul suo percorso da artista. In alcune recenti interviste, come l’ospitata a Domenica In, la cantante ha riaperto quel capitolo non proprio piacevole, che sarebbe, tra l’altro, la vera causa della sua voce tanto roca. Gianna Nannini incidente: «La voce divenne più roca per questo…» Prima di dedicarsi anima e corpo al mondo della musica, Gianna Nannini lavorava nella pasticceria di famiglia. Mentre si accingeva a preparare i ricciarelli, dei particolari dolci alla mandorla, un macchinario le ha tranciato le falangi di due ... urbanpost

