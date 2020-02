Genova, insulti sessisti a una donna per strada: «T***a». Il suo post diventa virale: «Non possiamo combattere da sole» (Di venerdì 7 febbraio 2020) La foto di un paio di pantaloni, una maglietta rossa, un cappotto e una sciarpa e la scritta T***a. È questo il post che in poche ore è diventato virale. È la storia di Valentina che nella serata di lunedì, mentre si trovava in attesa a una fermata dell’autobus nel centro di Genova, è stata offesa da un operatore Amiu, l’azienda municipalizzata per i servizi all’ambiente. Nel suo lungo post su Facebook la donna ha raccontato di essere stata pesantemente insultata da un uomo alla guida di un mezzo della nettezza urbana: «Un operatore su una camionetta dell’Amiu della spazzatura mi ha gridato “T***a”», scrive la donna su Fb. Cosa significa essere libere? Come ci si sente a non avere paura delle proprie strade, delle proprie città?Ero vestita…Gepostet von Valentina Sorrentino am Donnerstag, 6. Februar 2020 L’immagine dei ... open.online

Genova - insulti razzisti su un bus a un bambino in gita scolastica. La maestra : “Mi hanno chiesto se potevo allontanarlo” : “Eravamo sul bus di ritorno da una gita a Sestri Ponente quando accanto a uno dei miei studenti, non italiano, non bianco e disabile, si è seduta una donna che, accortasi del bambino, mi ha chiesto se potevo allontanarlo”. Così una maestra di una scuola primaria di Genova ha raccontato quanto successo martedì pomeriggio sull’autobus pubblico che ha preso assieme alla sua classe di diciannove studenti per un’uscita ...

