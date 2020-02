F1, Helmut Marko su Sebastian Vettel: “Difficile possa tornare in Red Bull, in Ferrari incide il peso politico di Leclerc” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Circus della F1 è pronto per tornare ad esibirsi. Il 15 marzo, data del 1° round iridato a Melbourne (Australia), si avvicina sempre di più. Ancor prima dell’appuntamento dell’Albert Park, saranno le presentazioni delle nuove monoposto e i test pre-stagionali a Barcellona ad accompagnarci all’esordio del campionato. Un periodo di pausa però nel quale non ci si è affatto annoiati, grazie soprattutto alla verve dialettica di Helmut Marko. Il 76enne austriaco, figura di spicco della Red Bull, si è lasciato andare a tante riflessioni relativamente al contesto agonistico della F1. Marko, in questo senso, è stato contattato da Motorsport-Magazin e ha espresso alcune valutazioni sul futuro del tedesco Sebastian Vettel e sulla sua situazione in Ferrari: “Seb è in scadenza, ma credo sia complicato vederlo tornare in Red Bull. Il rinnovo di contratto di Max (Verstappen ... oasport

