Call of Duty Modern Warfare: l'assenza di loot box ha visto crescere le somme di denaro spese nel gioco dagli utenti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Call of Duty: Modern Warfare si è rivelato un grande successo per Activision, si tratta del primo capitolo (da COD 4) a non avere due elementi distintivi della saga, ovvero season pass e le tanto discusse loot box.A fronte di queste decisioni, si è registrato un incremento del tasso di coinvolgimento dei giocatori, che hanno speso somme di denaro superiori rispetto a quanto registrato in Black Ops 4."Il nostro tasso di coinvolgimento sale di anno in anno ed è fantastico per noi guardare così tante persone giocare e divertirsi con questo fantastico titolo." - ha dichiarato il CEO di Activision Bobby Kotick.Leggi altro... eurogamer

