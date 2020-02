Antonella Clerici piange a Sanremo | “É stato un anno difficile” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Antonella Clerici piange durante la conferenza stampa per la quarta serata di Sanremo 2020: “per me è stato un anno difficile”, video. Antonella Clerici non trattiene le lacrime durante la conferenza stampa a Sanremo di fronte alle parole del direttore di Rai Uno, Stefano Coletta che esalta il talento artistico della conduttrice, donna della quarta … L'articolo Antonella Clerici piange a Sanremo “É stato un anno difficile” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

IlContiAndrea : #Coletta 'Trovo una bestemmia che Antonella Clerici non sia presente su Rai Uno, è una donna autorevole, coraggiosa… - MarioManca : Antonella Clerici commossa per le bellissime parole che le ha riservato Stefano Coletta: una professionista che è r… - MarioManca : «Trovo una bestemmia che Antonella Clerici non sia presente su Raiuno da tanto tempo». Sempre applausissimi per Coletta. #Sanremo2020 -