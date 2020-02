Un Frecciarossa è deragliato a Lodi. Morti i macchinisti. Esclusa l'ipotesi attentato (Di giovedì 6 febbraio 2020) Un Frecciarossa partito da Milano e diretto a Salerno è deragliato sulla linea ad alta velocità Bologna-Milano vicino alla stazione di Livraga (Lodi). Morti i due macchinisti mentre un addetto alle pulizie è il ferito più grave: ha riportato diverse fratture a un arto. Nessun altro ferito è in condizioni così gravi da far tenere per la sua vita, ha detto il prefetto di Lodi, Marcello Cardona e tutti saranno dimessi a breve. Al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco i passeggeri "gridavano", sebbene nessuno di loro fosse ferito gravemente, "erano spaventati". A riferire il racconto è il comandate dei vigili del fuoco di Lodi, Giuseppe Di Maria, parlando alla stampa sul luogo dei fatti. Il primo ad intervenire è stato il "caposquadra Nocchi, si è accertato che nessuno fosse rimasto incastrato nelle ... agi

SkyTG24 : Un #frecciarossa è deragliato vicino a #Lodi, il bilancio è di due morti e 30 feriti. Le prime immagini ?? - poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto -