Truffe online, allarme sicurezza file allegati: c’entra il Coronavirus (Di giovedì 6 febbraio 2020) Gli esperti stanno lanciando un allarme sulla sicurezza dei dispostivi: attenzione alle Truffe online con i file allegati, tutto ha a che fare con il Coronavirus Truffe online (fonte foto: Pixabay) Il pericolo delle Truffe online è purtroppo sempre dietro l’angolo, e proprio in questi giorni gli esperti stanno lanciando un allarme al riguardo, per qualcosa che metterebbe in pericolo i vostri dispositivi come pc, tablet e smartphone: attenzione ai file allegati sul tema Coronavirus. Quando ci sono argomenti che interessano tutti, come nel caso del Coronavirus, con le persone che comprensibilmente sono spaventate e vogliono conoscerne di più, tale situazioni possono essere sfruttate dai malintenzionati. Quest’ultimi possono sfruttare il momento, inviando mail e messaggi con presunte informazioni su cui l’utente prontamente clicca. A quel ... chenews

