Treno deragliato | esperti e maestri per i più giovani | chi erano i due macchinisti

Milano, 6 feb. (Adnkronos) – erano entrambi macchinisti esperti e scrupolosi Giuseppe Cicciù e Mario Dicuonzo, i due ferrovieri morti stamattina per il deragliamento ad Ospedaletto Lodigiano del Frecciarossa diretto a Salerno. La loro morte ha lasciato attoniti i tanti colleghi che hanno lavorato con loro in questi anni. Originario di Reggio Calabria, Cicciù, 52 anni, abitava a Cologno Monzese con la moglie e un figlio preadolescente: "Il suo lavoro era la sua passione", racconta all'Adnkronos Giovanni Abimelech, segretario generale della Fit-Cisl, che lo conosceva personalmente, visto che in passato Cicciù era stato anche delegato sindacale. "Alle ultime elezioni non si era ricandidato, perché voleva stare più vicino alla famiglia e al figlio, ma ha sempre partecipato al lavoro del sindacato, rimanendo un punto di riferimento, sempre sorridente, per ...

