Serena Enardu e Pago strateghi? Spuntano anche i like di lei all’ex tentatore (Di giovedì 6 febbraio 2020) Serena Enardu è una concorrente ufficiale della casa del Grande Fratello Vip da pochi giorni, ma la sua forte presenza comincia già a farsi sentire. Per lei Pago ha costruito una capanna dove poter condividere momenti intimi, ma ha anche cominciato a trascurare il resto della crew. Passati i momenti di idillio e romanticismo, però, i due durante un fuori onda si sono ritrovati a parlare di strategie da attuare nella casa. Non è un mistero che Serena Enardu abbia rivelato a Pago che Patrick Ray Pugliese è sicuramente uno dei concorrenti preferiti dal pubblico del Grande Fratello Vip. Ed è sull’avvicinamento a questo concorrente che punterebbe la loro nuova strategia. Nel fuori onda, infatti, i due si ritrovano a confabulare: Pago: “Chi si mette contro uno forte (Patrick, ndr) esce. Se ti manda in nomination sei finito. Appena vai esci”Serena: “La cosa è ... trendit

zazoomblog : Grande Fratello Vip il fratello di Pago contro Serena Enardu: Egoista - #Grande #Fratello #fratello #contro - infoitcultura : Serena Enardu attacca Fernanda Lessa | Scontro annunciato al Grande Fratello Vip - infoitcultura : Grande Fratello Vip, il crollo emotivo di Serena Enardu -