Roberto Benigni: Sanremo 2020, età, figli, moglie, oggi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Roberto Remigio Benigni è nata a Castiglion Fiorentino il 27 ottobre 1952 sotto il segno dello Scorpione. Ha 67 anni. E' un attore, comico, regista e sceneggiatore italiano.Roberto Benigni: Sanremo 2020, età, figli, moglie, oggi 06 febbraio 2020 12:40. blogo

cratete : RT @PopTopoi: Amadeus, commentando la potenziale durata (40 minuti) dell'intervento di Benigni stasera: 'Io non vado da Roberto a chiedergl… - Camils10 : RT @IlContiAndrea: Ospiti di stasera Mika, Lewis Capaldi, Roberto Benigni (previsto in scaletta alle 22:40) e il cast de “L'amica geniale”… - LaMuseP : RT @PopTopoi: Amadeus, commentando la potenziale durata (40 minuti) dell'intervento di Benigni stasera: 'Io non vado da Roberto a chiedergl… -