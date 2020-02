Robert Pattinson è il più bello del mondo, lo dice la scienza: ecco la lista completa (Di giovedì 6 febbraio 2020) Di seguito troverai la lista dei primi 10! bello, bellissimo. Anzi, il più bello del mondo. Robert Pattinson batte tutti: è lui l’uomo più bello sul pianeta. Ed è suo il volto perfetto. A dirlo è nientemeno che la matematica. Il chirurgo estetico Julian De Silva, infatti, ha applicato ai volti dei personaggi famosi la Golden Ratio of Beaty Phi, la sezione aurea, un’equazione utilizzata dagli antichi greci per misurare la bellezza assoluta. Basandosi su questo algoritmo, il dottor De Silva, che dirige il Center For Advanced Facial Cosmetic And Plastic Surgery a Londra, ha usato le più recenti tecniche di mappatura computerizzata sui volti delle star. (Continua...) E ha stilato la classifica delle celebrità con la più alta percentuale di perfezione secondo l’ideale greco. E sul podio c’è lui: il nuovo Batman. ecco la top 10 degli uomini più belli del mondo. Diciamoci la verità: ... howtodofor

fattadicarta : Robert Pattinson l’uomo più bello del mondo secondo la scienza what’s new - fallin4oned : l’uomo più bello del mondo è Robert Pattinson MA DOVEEEEEEEE - strkpose : o nosso robert pattinson -