Poltergeist: trama, cast e streaming del film stasera in onda su Rai 2 (Di giovedì 6 febbraio 2020) Poltergeist, il film: trama, cast e streaming Questa sera, 6 febbraio 2020, va in onda su Rai 2 il film Poltergeist, pellicola del 2015 diretta da Gil Kenan. Si tratta del remake della saga horror iniziata nel 1982 con il primo Poltergeist, di cui questo film è una rivisitazione. Ma qual è la trama, il cast e lo streaming del film Poltergeist, stasera su Rai 2? Ecco tutto quello che c’è da sapere. Poltergeist, la trama del film Il film vede protagonista la famiglia Bowen, composta dal padre Eric (Sam Rockwell), dalla madre Amy (Rosemarie DeWitt) e dai loro tre figli, l’adolescente Kendra (Saxon Sharbino), e i due piccoli Griffin (Kyle Catlett) e Madison, detta Maddy (Kennedi Clements). Una volta traslocati nella nuova casa, però i Bowen devono fare i conti con strani fenomeni. Sono i bambini i primi a rendersi conto che nella casa c’è qualcosa che non va. Durante una ... tpi

