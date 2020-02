Netflix, arrivano i film dello Studio Ghibli (Di giovedì 6 febbraio 2020) Netflix manderà in onda i film Studio Ghibli, compresi i capolavori di Miyazaki Netflix ha acquistato i diritti per trasmettere sulla sua piattaforma i film realizzati dallo Studio Ghibli. I “Walt Disney giapponesi”, come sono stati definiti in più di un’occasione, sbarcano quindi anche sulla celebre piattaforma di intrattenimento digitale. In questo articolo vi avevamo anticipato quali sarebbero state le proposte di Netflix per il mese di Febbraio. Ai lettori più attenti non sarà sfuggito che fra i titoli compaiono diverse “chicche” dello Studio Ghibli; da Kiki’s Delivery Services a Porco Rosso del maestro Hayao Miyazaki. Il catalogo di Netflix si arricchisce ulteriormente, per la gioia degli appassionati di manga e anime. Netflix ha acquistato i diritti di tutti e 21 i film di Miyazaki, unico fondatore dello Studio Ghibli a essere ancora in vita. Da ... nonsolo.tv

MegaNerd__ : RT @MegaNerd__: #LeBizzarreAvventurediJoJo arrivano su #Netflix! Probabilmente la piattaforma streaming renderà disponibile l’anime a parti… - CostanzaRdO : RT @NicolaLagioia: Oggi a Pagina3 @Radio3tweet Ian McEwan sulla Brexit Morte di George Steiner Ken Loach parla da par suo Marco Risi ra… - Giuditta_legge : RT @NicolaLagioia: Oggi a Pagina3 @Radio3tweet Ian McEwan sulla Brexit Morte di George Steiner Ken Loach parla da par suo Marco Risi ra… -