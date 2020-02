Napoli, fischi e contestazioni a De Luca: il Governatore si defila (VIDEO) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoDi Marina Cappitti Napoli – Manifestazione fuori la sede del Pd regionale a Santa Brigida, a Napoli dove è atteso il Governatore Vincenzo De Luca insieme ad Andrea Orlando per la presentazione del libro di Andrea America. “Insulti e palazzi blindati questa è la democrazia di De Luca” recita lo striscione degli ex lavoratori Apu – attività di pubblica utilità – che conta a Napoli 200 persone e in Campania 2000, tutti licenziati. Nessun incontro è stato concesso dalla Regione Campania nonostante le continue richieste dei lavoratori. A seguito delle polemiche pare che il Governatore abbia così deciso di declinare l’incontro. L'articolo Napoli, fischi e contestazioni a De Luca: il Governatore si defila (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. anteprima24

