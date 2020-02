L’arte dei pizzaioli napoletani in mostra a Milano

L’importanza di essere Ringo Starr dei Beatles : l’uomo che ci ha insegnato L’arte della coperta nella grancassa : Ringo Starr dei Beatles è colui che ha suggerito di microfonare gli elementi della batteria. Sì, quel Richard Starkey che arrivò a sostituire Pete Best ma che fu tenuto fuori per le registrazioni di Love Me Do su decisione di George Martin, ridotto a suonare tamburello e maracas mentre i Fab Four registravano con Andy White alla batteria. Quel Richard Starkey che i più accaniti sbeffeggiano per il lato estetico, essendo il meno baciato da ...