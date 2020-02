La vita spezzata di Michele Santoni, massacrato dalla moglie Isabella e dall’amante di lei (Di giovedì 6 febbraio 2020) La notte tra il 2 e il 3 giugno 2000, il giovane Michele Santoni viene trovato sgozzato e con il cranio fracassato, in uno slargo di Terlazzo (Trento). A sferrare i colpi mortali erano stati la moglie Isabella Agostini, 25 anni e l’amante di lei, Giuliano Cattoni, 24. I due avevano ordito una trappola mortale per eliminare Michele e vivere liberamente il loro amore. Oggi sono entrambi liberi. Il cranio fracassato, un taglio che va da un orecchio all’altro, una dozzina di ferite profonde tracciate sulla pelle da una lama che ha trapassato con forza, forse con rabbia, i vestiti leggeri. Ha all’incirca 30 anni l’uomo il cui cadavere è riverso in uno spiazzo di Terlago, fazzoletto di case, come usano dire le cronache, adagiato sotto le montagne del Trentino. A fare la scoperta due ragazzi che quella mattina di giugno passavano per caso nello slargo del paesello. La vittima è Michele ... limemagazine.eu

