Italia-Estonia oggi in tv, Fed Cup 2020: orari singolari e doppio, programma, streaming (Di giovedì 6 febbraio 2020) Continua il percorso dell’Italia nel Gruppo I della Zona Euro-Africana alla ricerca dei playoff per rientrare nel Gruppo Mondiale nella Fed Cup che verrà nel 2021. In questo 2020, dopo il successo sull’Austria per 3-0, le azzurre si scontrano con l’Estonia. Si gioca contro le padrone di casa, dal momento che il (doppio) raggruppamento si tiene a Tallinn, capitale del Paese baltico. Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Martina Trevisan, Giulia Gatto-Monticone ed Elisabetta Cocciaretto sono chiamate a trovare il successo che può mettere il nostro Paese sulla buona strana per giocarsi le carte decisive nella giornata di sabato. In casa estone, il problema principale proviene naturalmente da Anett Kontaveit, che ha raggiunto soltanto una settimana fa i quarti di finale agli Australian Open, dando peraltro una severa lezione alla svizzera Belinda Bencic nel loro match di secondo ... oasport

zazoomblog : Tennis Fed Cup 2020: l’Italia va a caccia della seconda vittoria e sfida l’Estonia di Anett Kontaveit - #Tennis #2… - zazoomblog : Diretta Italia Estonia- Fed Cup 2020 streaming video tv: gruppo B 2^ giornata - #Diretta #Italia #Estonia-… -