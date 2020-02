Impeachment, così Donald Trump ne esce ancora più forte (Di giovedì 6 febbraio 2020) “La caccia alle streghe”, come lui l’ha definita, si è conclusa. Nella serata di ieri, infatti, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato assolto dall’accusa di abuso di potere e di ostruzione al Congresso. Nel primo dei due voti di Impeachment, sono stati 48 i senatori che hanno dichiarato Trump “colpevole”, 52 quelli che invece lo hanno dichiarato “non colpevole”. Compatto il Gop, fatta eccezione per il senatore repubblicano Mitt Romney, che si è espresso a favore della condanna di Trump per abuso di potere, ma non a quella di ostruzione al Congresso, dove il computo finale a favore di The Donald è stato di 53-47. Trump è il terzo presidente che evita di essere rimosso dalla sua carica dopo un processo di Impeachment. Andrew Johnson lo evitò per un solo voto. Bill Clinton ne uscì con un voto di 55–45 sulla denuncia per falsa ... it.insideover

c_digiangiacomo : RT @you_trend: ?????? #BREAKING: #Trump assolto dal Senato su tutti e due i capi di imputazione, abuso di potere e ostruzione del Congresso. N… - senesedoc79 : RT @you_trend: ?????? #BREAKING: #Trump assolto dal Senato su tutti e due i capi di imputazione, abuso di potere e ostruzione del Congresso. N… - augh_da_angelo : RT @you_trend: ?????? #BREAKING: #Trump assolto dal Senato su tutti e due i capi di imputazione, abuso di potere e ostruzione del Congresso. N… -