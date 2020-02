Ida Platano ha tradito Riccardo Guarnieri | Sospetti dopo Uomini e Donne (Di giovedì 6 febbraio 2020) Ida Platano ha tradito Riccardo Guarnieri, questi sono i Sospetti dei fan nelle ultime ore che non aspettano altro di vedere la puntata di Uomini e Donne per avere più spiegazioni. Sul profilo della dama una foto poco chiara preoccupa i fan. Per Ida Platano e Riccardo Guarnieri questo sembra essere un vero e proprio … L'articolo Ida Platano ha tradito Riccardo Guarnieri Sospetti dopo Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

