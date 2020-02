Elisabetta Gregoraci Instagram, pazzesca senza reggiseno: «Tanta roba!» (Di giovedì 6 febbraio 2020) La bellissima Elisabetta Gregoraci su Instagram in questi giorni sta facendo il conto alla rovescia per il suo 40° compleanno. Sì, avete capito bene: l’8 febbraio 2020 Elisabetta entrerà nella famosa fase degli “anta”. Naturalmente la showgirl sembra sempre una splendida ventenne, per lei il tempo sembra essersi fermato. Il post di oggi di Elisabetta Gregoraci sul suo profilo social per dire a tutti che mancano solo due giorni al fatidico giorno ha lasciato i followers completamente a bocca aperta. Il copricostume rivela l’assenza del reggiseno del bikini. Uno scatto che ha scatenato la fervida immaginazione degli ammiratori, che hanno invaso il post con like e commenti. Leggi anche –> Elisabetta Gregoraci Instagram, stuzzicante décolleté a vista nella canotta trasparente: «Sogno erotico» Elisabetta Gregoraci Instagram: pazzesca senza reggiseno La ... urbanpost

LadyNews_ : #ElisabettaGregoraci rivela: 'Chi viene dopo Flavio Briatore teme il confronto' - barbiechenoia : Raga ma quanto rido se penso ad Elisabetta Gregoraci all’ #laltrofestival ? - UgoBaroni : RT @VanityFairIt: Tentativo di emancipazione da un ex (chiamato Flavio Briatore) #sanremoconvanity -