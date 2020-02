Coronavirus, sulla nave in quarantena in Giappone ci sono 35 italiani (Di giovedì 6 febbraio 2020) Da due giorni la nave Diamond Princess della Carnival Japan è in quarantena a nella baia di Yokohama, al largo del Giappone, poiché a bordo ci sono almeno 20 persone infettate dal Coronavirus. La quarantena è scattata dopo che si è saputo che il 25 gennaio scorso un contagiato è sbarcato a Hong Kong.Per ora le autorità nipponiche hanno sottoposto al test per Coronavirus l'equipaggio e 273 dei circa 3700 passeggeri e i contagiati sarebbero 20. A bordo ci sono anche 35 italiani, di cui 25 sono membri dell'equipaggio, ma, secondo quanto riportato dalla Farnesina, nessuno di loro sarebbe infetto.Intanto i contagiati in tutto il mondo sono 28.149, i guariti sono 1.147. Nella sola provincia di Hubei si sono registrati 2.987 nuovi casi e 70 nuovi morti. Le vittime in totale finora sono 565, di cui 549 nella sola provincia dello Hubei, 14 nel resto della Cina, due all'estero, ossia uno a ... blogo

