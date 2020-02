Coronavirus, sale a 565 il numero dei morti, oltre 28mila le persone infette. Almeno 20 contagiati sulla nave da crociera in quarantena in Giappone (Di giovedì 6 febbraio 2020) Coronavirus, le ultime notizie: aumentano morti e contagi in Cina a causa del misterioso virus Coronavirus ULTIME NOTIZIE – Si aggrava il bilancio dei morti e dei contagiati dal Coronavirus, il misterioso virus che si è diffuso in Cina agli inizi di dicembre. A oggi, giovedì 6 febbraio, infatti, il numero dei morti è salito a 565, di cui 563 in Cina e 2 all’estero (uno nelle Filippine e l’altro a Hong Kong), mentre le persone contagiate sono salite a 28.149. A dirlo è la mappa online sviluppata dal Center for Systems Science and Engineering della statunitense Johns Hopkins University, secondo cui 1.147 persone sono guarite dal Coronavirus. Coronavirus, le ultime notizie Ore 6,00 – Salgono a 20 i contagiati sulla nave in quarantena in Giappone – È salito a 20 il numero delle persone contagiate dal Coronavirus sulla nave da crociera che dallo scorso 4 ... tpi

