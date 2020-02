Barbara de Santi/ Video: lancia biscotto poi lo mangia da terra... (Uomini e donne) (Di giovedì 6 febbraio 2020) Barbara de Santi lancia biscotto poi lo mangia da terra e Gianni Sperti inveisce: "Ma sei sicura di stare bene?" Ecco il Video del momento a Uomini e donne ilsussidiario

cloudytaeev : RT @hyxngenivs: santa rosalia PREGA PER NOI sant’eusebio PREGA PER NOI santi romolo e remo PREGATE PER NOI santa barbara PREGA PER NOI sant… - realmadridvcv : RT @TAEQUIL4: santa rosalia PREGA PER NOI sant’eusebio PREGA PER NOI santi romolo e remo PREGATE PER NOI santa barbara PREGA PER NOI sant’a… - martaehyg : RT @TAEQUIL4: santa rosalia PREGA PER NOI sant’eusebio PREGA PER NOI santi romolo e remo PREGATE PER NOI santa barbara PREGA PER NOI sant’a… -