Virus Cina, quarto charter del Giappone

Giappone invierà a Wuhan, la citta cinese da cui è partita l'epidemia da coronaVirus,il quarto volo charter per riportare in patria altri 200connazionali. Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri, Toshimitsu Motegi. Intanto, almeno 10 passeggeri della nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japain, in quarantena nella baia di Yokohama, sono risultati positivi ai test del nuovo coronaVirus. Alcune persone avevano sviluppato i sintomi del morbo dopo lo sbarco di un contagiato a Hong Kong, il 25 gennaio.(Di mercoledì 5 febbraio 2020) Domani ilinvierà a Wuhan, la citta cinese da cui è partita l'epidemia da corona,ilvoloper riportare in patria altri 200connazionali. Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri, Toshimitsu Motegi. Intanto, almeno 10 passeggeri della nave da crociera Diamond Princess della Carnival Japain, in quarantena nella baia di Yokohama, sono risultati positivi ai test del nuovo corona. Alcune persone avevano sviluppato i sintomi del morbo dopo lo sbarco di un contagiato a Hong Kong, il 25 gennaio.(Di mercoledì 5 febbraio 2020)

matteosalvinimi : ?? Il ministro della Salute finalmente arrivato in Senato (dopo le pressioni della Lega) ha appena ammesso che in Ci… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Cina 17.205 contagi, 361 morti - Agenzia_Ansa : L'Oms dichiara l'emergenza globale per il #Coronavirus #ANSA -