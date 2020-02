Un Posto al Sole Anticipazioni 6 febbraio 2020: Giulia è caduta nella trappola di Marcello! (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ornella prova a far aprire gli occhi alla sua amica sull'uomo che ha conosciuto online... Intanto, saltano i piani romantici di Samuel per colpa di Andrea! comingsoon

