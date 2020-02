Ultime Notizie Roma del 05-02-2020 ore 15:10 (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli sfiorano quota 500 i morti per il coronavirus nel mondo mentre il contagio livello globale montano 24 1597 chiavi e le persone guarite sono circa 1000 sarebbe vittima di una normale sindrome influenzale la donna ricoverata a Verona per accertamenti dopo aver accusato sintomi febbrili il gatto merce dal test effettuato al dipartimento malattie infettive del policlinico di Verona che è risultato negativo sono invariate le condizioni della coppia cinese ricoverata da una settimana allo Spallanzani la pericolosità di un contatto da coronavirus E tangibile durante le udienze celebrate dei giudici di pace per la convalida delle espulsioni di migranti clandestini che si tengono nei centri di permanenza rimpatrio e cioèviolato l’ordine di allontanamento dal territorio dello stato anche per i reati ... romadailynews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: balzo nuovi contagi in #Cina, ora oltre 24.300. Nelle ultime 24 ore 3.887 infezioni e 65 morti, in tu… - SkyTG24 : Coronavirus, si aggrava coppia di cinesi a Roma, 490 morti. DIRETTA - juventusfc : Mercoledì intenso al #JTC. Qui ?? -