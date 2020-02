Super Smash Bros. Ultimate: anche per Masahiro Sakurai 'ci sono troppi personaggi di Fire Emblem' (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Quando Byleth, il protagonista di Fire Emblem: Three Houses è stato rivelato come ultimo personaggio del DLC di Super Smash Bros. Ultimate, c'è stata una sorta di reazione mista tra i fan della serie.Da un lato, Three Houses è un gioco amato, che ha contribuito a far crescere ulteriormente il pubblico di Fire Emblem. Ma, dall'altro, Fire Emblem era già sovrarappresentato nel roster di personaggi di Smash Bros. E ora, dopo aver già ospitato una mezza dozzina di protagonisti armati di spada, Nintendo ne ha aggiunto un altro.In risposta a tutto ciò, il boss della serie, Masahiro Sakurai ha ponderato la questione di Fire Emblem. E, in qualche modo sorprendentemente, ha riconosciuto che sì - l'eccessiva rappresentazione di Fire Emblem è diventata un po' un problema. "Ci sono troppi personaggi di Fire Emblem", ha scritto Sakurai nella sua ultima rubrica della rivista Famitsu. "E ci sono ... eurogamer

MemphisOdyssey : RT @SmashCrossovers: Super Smash Bros. Ultimate X Lego City - Eurogamer_it : Anche Masahiro Sakurai ammette: 'ci sono troppi personaggi di Fire Emblem in #SuperSmashBrosUltimate'. - Asgard_Hydra : Super Smash Bros Ultimate ha troppi personaggi di Fire Emblem? Ne parla Sakurai -