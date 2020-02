Sanremo 2020, le battute di Fiorello nella seconda serata: lo showman vestito da Maria De Filippi (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Sanremo 2020, tutte le battute di Fiorello nella seconda serata Festival Inizia una nuova serata di Sanremo 2020 – la seconda – e proprio come ieri i telespettatori di Rai 1 sono pronti a godersi ancora una volta lo show di Fiorello, ospite fisso in tutti e cinque gli appuntamenti del Festival della canzone italiana targato Amadeus. Se nella prima serata abbiamo visto un Fiorello vestito da sacerdote (“come Don Matteo, l’unico Matteo che funziona in Italia”, ha detto il comico siciliano), nella seconda serata invece lo showman ha voluto cambiare totalmente look. Ieri, infatti, aveva promesso di vestirsi da Maria De Filippi. E alla fine, nonostante qualche incertezza manifestata nel balconcino di Vincenzo Mollica, ha mantenuto la promessa. “L’ho fatto – ha detto Fiorello da dietro le quinte – anche se mi sono un po’ pentito dopo ... tpi

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -