Sanremo 2020, Jessica Notaro: lacrime in diretta VIDEO (Di mercoledì 5 febbraio 2020) E’ stato probabilmente il momento clou in termini emozionali della prima serata di Sanremo 2020, l’arrivo sul palco dell’Ariston di Gessica Notaro. La ragazza, showgirl tristemente nota al grande pubblico per la tragedia personale di due anni fa, quando fu aggredita con dell’acido da parte dell’ex fidanzato, è stata accompagnata in scena dall’amico Antonio Maggio; insieme, imbeccati da Amadeus, i due hanno portato la loro prima canzone, in qualità di ospiti, tra la commozione generale del pubblico. Il racconto di Gessica Notaro dopo l’acclamatissima esibizione di Sanremo: “E’ stato comevivere un sogno ad occhi aperti” Un’esibizione accolta benissimo da critica e spettatori, che hanno visto la partecipazione di Gessica Notaro come un segnale importante in un episodio incentrato sui temi del sessismo e della valorizzazione ... velvetgossip

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -