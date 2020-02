Roma, investito bimbo di 11 anni sulle strisce pedonali (Di mercoledì 5 febbraio 2020) L’ennesimo incidente stradale è accaduto nella serata di lunedì tre febbraio, in un quartiere alla periferia di Roma. Questa volta la vittima è un bimbo di soli undici anni, di origini rumene, investito davanti agli occhi della madre, che non ha potuto fare nulla per evitare la tragedia. Il conducente si è subito fermato per prestare soccorso. Una vicenda terribile, che purtroppo ha portato a gravi conseguenze, poiché il piccolo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso, in codice rosso. In base alle informazioni che sono venute fuori, il bimbo era con la madre ed insieme a due suoi coetanei, poco prima delle venti su via Colleverde, in zona Settecamini. Quando all’improvviso, mentre stavano attraversando sulle strisce pedonali, un’auto ad alta velocità è arrivata sul posto e nonostante il disperato tentativo di frenare, il ragazzo non è riuscito nel suo ... bigodino

sportli26181512 : Roma, quel mercato che costa ma non aiuta Fonseca: Si è investito molto, però su elementi di prospettiva Champions… - rosati_fabio : RT @rep_roma: Investito a 11 anni sulle strisce pedonali sbiadite: bambino in codice rosso al Bambin Gesù [aggiornamento delle 21:16] https… - battaglia_persa : RT @rep_roma: Investito a 11 anni sulle strisce pedonali sbiadite: bambino in codice rosso al Bambin Gesù [aggiornamento delle 21:16] https… -