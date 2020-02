Rifiuti, indagati vicepresidente Campania e assessore Napoli (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Omissione di atti d'ufficio per inadempienze nella gestione del ciclo integrato dei Rifiuti, da parte degli enti locali. E' il reato ipotizzato dalla procura di Napoli nei confronti di 23 indagati tra i quali il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, che è anche assessore all'Ambiente, e Raffaele De Giudice, assessore all'Ambiente del Comune di Napoli. A loro sono stati notificati avvisi di garanzia. Le presunte inadempienze hanno causato sanzioni per 190 milioni di euro nei confronti dell'Italia da parte dell'Ue. Uffici perquisiti Per ordine dei pm Francesca De Renzis e Giorgio Vanacore, sono stati perquisiti gli uffici della Sapna, la società provinciale per l'ambiente, e dell'Asia, l'azienda speciale di smaltimento del comune di Napoli. Le indagini sono condotte dalla Guardia di Finanza insieme ai ... tg24.sky

Palermo - traffico di Rifiuti e fatture false : 15 arresti e 146 indagati - business da 3 - 5 milioni : Entravano “rottami metallici”, uscivano “ fatture false “. Da una parte una rete di “cenciaioli” raccoglievano rifiuti metallici come rame, ferro, ottone, alluminio. Dall’altra un gruppo di imprenditori metteva a disposizione le proprie “piattaforme di raccolta” per dare una “giustificazione cartolare”. In mezzo un fiume di carte che servivano ad imbrogliare i controlli dello Stato ...

Milano - scontro filobus-camion dei Rifiuti . La Procura iscrive i conducenti nel registro degli indagati : La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati – come atto di garanzia per ricostruire la dinamica – per omicidio stradale aggravato e lesioni colpose i conducenti del filobus e del camion dei rifiuti coinvolti nello scontro di sabato mattina, 7 dicembre, nel capoluogo lombardo. Nell’impatto sono rimaste coinvolte 18 persone, tra cui una donna di 49 anni deceduta ieri, 8 dicembre, dopo essere stata ricoverata ...

Ama Spa - anche Gianni Lemmetti tra gli indagati per i conti della partecipata dei Rifiuti. Pm ha chiesto archiviazione : C’è anche Gianni Lemmetti fra gli indagati dalla Procura di Roma sul caso dei conti di Ama Spa, la società partecipata dei rifiuti. L’assessore capitolino al Bilancio, per il quale la pm Claudia Terracina ha chiesto l’archiviazione, si è presentato questa mattina insieme al suo avvocato avvocati all’udienza del gip Anna Maria Gavoni, che dovrà decidere se accogliere la richiesta dei magistrati o procedere comunque verso il rinvio giudizio gli ...

